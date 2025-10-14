إخماد حريق اندلع في حشائش ملاصقة لشريط السكة الحديد ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة بني سويف من السيطرة على حريق نشب في كميات من الحشائش والهيش الملاصقة لشريط السكة الحديد، بمركز ببا جنوب المحافظة، دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق بالحشائش الملاصقة لشريط السكة الحديد، قبلي محطة ببا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وإخماد النيران، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، وتحرر محضر بالواقعة.