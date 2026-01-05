إعلان

انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الرابعة في أسوان

كتب : مصراوي

01:44 ص 05/01/2026

انتخابات مجلس النواب 2025

أسوان- إيهاب عمران:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسوان، ومقرها مركز شرطة إدفو، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجان الفرعية 337135 ناخبا، وإجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 110447 ناخبا، بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة نحو 2703 صوتا، وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة نحو 107744 صوتا.

وحصل المرشح "محمد أبو الخير"، على 54966صوتا، والمرشح "الشاذلى الزعيم"، على 52778 صوتا.

