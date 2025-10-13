أسوان – إيهاب عمران:

استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الإثنين، الدكتورة شيرين زايد مسؤول التعليم باليونيسف ومدير مشروع "مستقبلي" بمحافظة أسوان، ومحمد السباعي مدير المكتب الفني بالإدارة العامة المركزية للتعليم العام، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وهيام ناصر مدير إدارة التعليم الإعدادي، وموجهي عموم "اللغة العربية والعلوم والرياضيات".

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، عن سعادته لاختيار محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج "مستقبلي"، نظرًا لما تمتلكه من مدارس إعدادية متميزة وفعالة أسهمت في إثراء بيئة العمل بالمشروع.

واستعرضت شيرين زايد أبرز مكونات المشروع المنفذة داخل 27 مدرسة بإدارتي أسوان وكوم أمبو، والتي شملت تنظيم فعاليات "يوم الأرض" لتشجيع الطلاب على الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير، وزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والظل، فضلًا عن توزيع أدوات نظافة وشتلات على المدارس المشاركة.

وقالت شيرين زايد، إنه جرى تدريب 41 معلمًا وموجه رياضيات من 12 مدرسة على تطبيق "ماتفيك" الذي يهدف إلى رفع مستوى الطلاب في مادة الرياضيات، إلى جانب تدريب 93 معلم علوم ورياضيات على تنفيذ الأنشطة والألعاب التفاعلية المحفزة للتفكير والإبداع، وجارٍ إعداد برنامج تدريبي لـ 79 معلم لغة عربية لتحسين مستوى الطلاب الضعاف.

وأشارت إلى أنه جارٍ تجهيز 27 نادي علوم بالمدارس المستهدفة، تقدم من خلالها أنشطة إثرائية مكملة للمقررات الدراسية عبر 10 أنشطة علمية مختلفة على مدار العام الدراسي.

وأكدت أن برنامج "مستقبلي" يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وخطة الوزارة التي تستهدف إقامة نظام تعليمي مبتكر قائم على المعرفة، ودعم التعلم التطبيقي والإرشاد المهني والرقمي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز الابتكار ومشاركة الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والفنون، مع التركيز على تمكين الفتيات وتوفير فرص تعليمية عادلة وعالية الجودة للجميع.