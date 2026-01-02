وجه عصام الحضري، حارس منتخب مصر السابق، رسالة رومانسية لزوجته، احتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2026.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صور رفقة زوجته وأرفق بها تعليق: " سنة جديدة سعيدة بإذن الله علينا يا ام ياسين يا وش السعد".

وتابع: "كل سنة بتكون احلى و احسن من اللي قبلها عشان انتي فيها و منورة حياتنا ربنا يخليكي ليا وللولاد ويبعد عننا كل شر يا حبيبتي".

ماذا قال الحضري عن زوجته صابرين رضا؟

في حديث سابق للحضري عن زوجته قال في برنامج "بيت العيلة" أنه قبل تقدمه للزواج من صابرين كان يلعب في نادي طنطا، ووافق والدها رغم خوفه من كونه لاعب كرة قدم.

وتابع: " بعد قراءة الفاتحة انضممت إلى منتخب مصر الأول ووصفها بأنها كانت "وش السعد".

بعد انتقال عصام الحضري إلى النادي الأهلي تقدم للزواج من صابرين، وبعد زواجهما بأسبوع سافر مع منتخب مصر في معسكر بمنتخب ألمانيا.

