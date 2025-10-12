يتابعه 7 ملايين على "تيك توك".. من هو "عمر الشحتة" المقبوض عليه بالإسكندرية؟

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أطلقت جامعة الإسكندرية أولى قوافلها الطبية الشاملة للعام الجامعي 2025/ 2026، حيث قدمت الكشف والعلاج لـ1064 مواطنًا من أهالي منطقة كينج مريوط، وذلك بمشاركة فريق متكامل من عدة كليات وجهات.

قال الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، إن القافلة قدمت خدماتها لـ1046 حالة في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والنساء والتوليد، والأسنان، والأنف والأذن، والعظام، والأمراض الصدرية والجلدية.

وأشار إلى أنه تم توفير الأدوية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل 97 حالة تتطلب متابعة متقدمة إلى المستشفى الجامعي الرئيسي لاستكمال العلاج.

شارك في القافلة فرق من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، إلى جانب وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وجامعة الإسكندرية الأهلية، ونادي روتاري الإسكندرية.