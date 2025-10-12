تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عددًا من شوارع وميادين حي شرق المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، والتأكد من انضباط الأداء ورفع مستوى المظهر الحضاري بالحي.

ووجه المحافظ، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة استمرار المتابعة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى من المواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء والعاملين التنفيذيين، لضمان الحفاظ على المظهر اللائق بمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.

كما وجه محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بامتداد شارع عبد السلام عارف، وشارع فخر الدين خالد، وتطوير الجزر الوسطى، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والمواصفات الفنية، في إطار خطة لتطوير الشوارع والميادين بنطاق الحي، والارتقاء بالمظهر الحضاري.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ سيارة بيع الأسماك بأسعار مخفضة، والتقى بعدد من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن الهدف من الجولات الميدانية هو الوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع وتحسين جودة الخدمات اليومية لهم، وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف النظافة وتحسين البيئة، مشيرًا إلى أن التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين هو السبيل لتحقيق بيئة نظيفة وحضارية تليق بأبناء المحافظة.