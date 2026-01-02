إعلان

حصاد 2025.. الأوقاف توزع 762 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:00 ص 02/01/2026

وزارة الأوقاف

حققت وزارة الأوقاف إنجازات بارزة في مجال البر وخدمة المجتمع خلال عام 2025، تعزيزًا لدورها المجتمعي والإنساني، ودعمًا للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

ونجحت الأوقاف، خلال عام 2025، وفق بيان، في توزيع 762 طنًا من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق المشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والمجلس القومي للمرأة، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة حياة كريمة، ومائدة إفطار المطرية، والمحافظات المعنية، اعتمادًا على قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.

كما تم خلال الفترة نفسها توزيع 200 ألف شنطة سلع غذائية، بإجمالي 1000 طن من السلع الغذائية، على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

