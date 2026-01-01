قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، إن التصريحات المتفائلة التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خفض الدين إلى "مستوى تاريخي" خلال الفترة المقبلة، تثير العديد من التساؤلات والتكهنات بسبب غموضها.

وأوضح "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، أن مثل هذه التصريحات، رغم أنها تعكس حلمًا ينتظره كل الشعب المصري للتخفيف عن كاهله في ظل الأزمة الاقتصادية، إلا أن أسلوبها غير واضح وربما كان فيه غموض شديد.

وأضاف "الجلاد"، أن المسؤول عندما يكون "صانع قرار" لا بد أن يكون شديد الوضوح حتى لا يتيح أرضًا خصبة للتكهنات، مشيرًا إلى أن تصريح رئيس الوزراء رفع سقف التوقعات بشكل كبير دون أن يوضح الآليات أو الأرقام.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن حجم الدين الذي تتحدث عنه الحكومة، يبلغ حوالي 161 مليار دولار خارجيًا، وحوالي 11-12 تريليون جنيه داخليًا، مشددًا على أن الدين الداخلي له نفس أهمية الخارجي لأنه "الذي يضخ الدماء في عروق الاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن التكهنات تتجه نحو احتمالين رئيسيين لتفسير تصريحات رئيس الحكومة: الأول هو "مبادلة الديون بأصول" أو حصص في شركات، والثاني هو دمج الهيئات الاقتصادية الخاصة (البالغة 59 هيئة) في الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي نظريًا إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي دون بالضرورة خفض قيمته الفعلية.

وتابع "الجلاد": السؤال الجوهري.. هل الحكومة ستخفض الرقم الفعلي للدين أم النسبة فقط؟.

ولفت إلى أن تحسين النسب يمكن أن يُحسن التصنيف الائتماني لمصر ويخفض فوائد الاقتراض، متسائلًا: "هل هذا سيؤدي إلى تحسن الحالة أو المستوى الاقتصادي للمواطن المصري أم لا؟ هل سيؤدي إلى خفض كبير في التضخم؟ هل سيؤدي إلى وظائف أكثر؟ المواطن يهتم بساندويتش ابنه ومدرسته واللي جوه ثلاجته".

وشدد على أن المشكلة الهيكلية للاقتصاد المصري هي اعتماده على الاقتصاد "الريعي" القائم على إيرادات غير منتجة مثل قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بدلًا من الاقتصاد الإنتاجي.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن الحلول الحقيقية يجب أن تنعكس على حياة المواطن، وهو المعيار الحقيقي لنجاح أي إجراء، وليس مجرد تحسين مؤشرات رقمية على الورق.

