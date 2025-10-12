ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بقنا إلى 87 مرشحًا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



ارتفع عدد المتقدمين بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة قنا إلى 87 مرشحًا، بعد تقدم أيمن محمد علي موسى، مرشح مستقل، يحمل رمز السفينة، عن دائرة بندر ومركز قنا، برقم 18 في كشوف المرشحين.



وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة قنا الابتدائية استقبال المرشحين لليوم الخامس على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم محكم من الجهات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.



يُذكر أن باب تلقي أوراق الترشح سيظل مفتوحًا حتى 15 أكتوبر الجاري، تمهيدًا لإعلان القوائم المبدئية للمرشحين استعدادًا لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية المقبلة.