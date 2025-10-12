بالصور- نقل تبعية 4 وحدات صحية بأسوان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تشغيل المراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة، حيث تم التصديق على نقل تبعيتها من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية وذلك بإجمالى 4 وحدات طب أسرة بالكرامة والحكمة بنصر النوبة، والسلسلة بكوم أمبو، فضلاً عن وحدة وادى العلاقي، والتى تقع على بعد 180 كم جنوب شرق أسوان فى ظل حرص الدولة على تقديم الخدمة الصحية لكافة المناطق خاصة النائية منها.

ووصل إجمالى عدد الوحدات المدرجة ضمن المنظومة 96 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز ووحدة، فضلاً عن 9 مستشفيات من 11 مستشفى على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، إنه يجري التنسيق بشكل مستمر مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لاستكمال إجراءات نقل التبعية للمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات، عقب الانتهاء من تحقيق الجاهزية الكاملة بها لتضاف لمنظومة التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى أن كافة هذه الصروح الطبية تقدم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة عالية للمواطن الأسواني، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة للانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة بشكل متكامل لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر فى جميع مدن ومراكز المحافظة.