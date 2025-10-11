المنيا - جمال محمد:



قال علي أيوب، محامي أسرة ضحايا أطفال دلجا ووالدهم الذين قُتلوا بعد أن دسّت زوجة الأب الثانية لهم مادة سامة في الخبز، إن المحكمة استمعت خلال جلسة اليوم إلى شهادة الخبراء الذين طلب دفاع المتهمة حضورهم.

وأضاف "أيوب" أن الشهود أكدوا أن المادة التي استخدمتها المتهمة في الجريمة ثابتة الخواص وشديدة السمية، حتى وإن تعرّضت للماء أو النار، مؤكدين أنها كانت السبب الرئيسي في وفاة المجني عليهم.

وأوضح محامي المجني عليهم تفاصيل الجلسة الثانية التي عُقدت اليوم بمحكمة جنايات المنيا وتم رفعها للمداولة، مشيرًا إلى أن الجزء الأول من الجلسة تضمن سماع شهود الإثبات والنفي والاستجابة لطلبات الدفاع، أعقبها مرافعة النيابة العامة.

وأشار محامي المجني عليهم إلى أن أشقاء المتهمة، مصطفى وسارة أحمد عبد الكريم، أدليا بشهادتهما أمام المحكمة، وقالا إن شقيقتهما تعرضت للإكراه والضرب للضغط عليها للاعتراف بالجريمة، إلا أن المحكمة حين سألت مصطفى عن وجود إصابات بهما نفى ذلك تمامًا، رغم ما ذكرته المتهمة سابقًا من تعرضها للضرب، ما يشير إلى تضارب الأقوال بين المتهمة وشهودها.



