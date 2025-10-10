القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، وسط إقبال ملحوظ وتنظيم متميز داخل المقر الانتخابي بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضحت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة الدكتور أحمد سعيد عثمان، أمين مساعد نقابة أطباء القليوبية، وعضوية الدكتور هشام سعيد، وكيل النقابة الفرعية، والدكتور رؤوف فؤاد، أمين مساعد الصندوق، أن عملية الاقتراع بدأت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، يعقبها مباشرة بدء عمليات الفرز.

ويتنافس 13 مرشحًا على 4 مقاعد في مجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، بواقع 5 مرشحين فوق السن وهم: أحمد أنور، أحمد عمر محمد، إسلام السيد، راشد حشاد، ورجب هريدي، و8 مرشحين تحت السن وهم: أحمد خليل، أسماء بيان، عماد زيادة، محمد زغاري، محمد سيد، مصطفى الورداني، مصطفى خليل سلطان.

ودعت اللجنة المشرفة الأطباء الذين لهم حق التصويت إلى المشاركة الفعالة، مؤكدة ضرورة أن يكون الطبيب مسددًا لاشتراك النقابة حتى عام 2024، مع إتاحة سداد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات.

وأشارت اللجنة إلى أن عملية التصويت تشمل اختيار مقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، بالإضافة إلى 7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة (3 فوق السن، 3 تحت السن، وعضو لمنطقة وسط الدلتا).

وأكدت اللجنة أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاقتراع.