إعلان

"الخبطة مش هتكسرك".. انطلاق حملة للكشف عن هشاشة العظام ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:00 ص 17/05/2026

دكتور إسماعيل الحفناوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات حملة "الخبطة مش هتكسرك" للتوعية والكشف المبكر عن هشاشة العظام، وذلك في إطار دعم الحملات التوعوية وتعزيز مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

خدمات توعية وفحص مبكر للمواطنين

وأوضح الحفناوي أن الحملة تستهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الفحص المبكر للوقاية من مضاعفات هشاشة العظام، من خلال تقديم خدمات التوعية الطبية والكشف المبكر، إلى جانب التعريف بعوامل الخطورة وطرق الوقاية من المرض.

متابعة يومية لضمان جودة الخدمة

وأشار إلى متابعته اليومية لسير العمل داخل نقاط تقديم الخدمة بالحملة، والتأكد من انتظام تواجد الفرق الطبية وجودة الخدمات المقدمة للمترددين، فضلًا عن توفير الدعم الطبي والتنظيمي اللازم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

إشادة بجهود الفرق الطبية المشاركة

وأشاد مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد بجهود الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما تبذله من دور متميز في تقديم الرسائل التوعوية والتثقيف الصحي للمواطنين.

وأكد أن مثل هذه الحملات تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر الوعي الصحي، والاهتمام بالاكتشاف المبكر للأمراض الصامتة، وفي مقدمتها هشاشة العظام، التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد هشاشة العظام الرعاية الصحية الكشف المبكر صحة بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
علاقات

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
السافنا: حميدتي أُصيب وقوات الدعم السريع تنهار وسط انشقاقات واسعة
شئون عربية و دولية

السافنا: حميدتي أُصيب وقوات الدعم السريع تنهار وسط انشقاقات واسعة
"ده نذر يا دكتور".. عبلة الهواري تكشف كواليس واقعة "خروف طلب الصداقة" بسوهاج
علاقات

"ده نذر يا دكتور".. عبلة الهواري تكشف كواليس واقعة "خروف طلب الصداقة" بسوهاج
بعد زيارة ترامب للصين.. هل فقد النظام العالمي أحاديته القطبية؟
شئون عربية و دولية

بعد زيارة ترامب للصين.. هل فقد النظام العالمي أحاديته القطبية؟
والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق
زووم

والدة ياسمين صبري تكشف عن صورة جديدة والجمهور يعلق

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان