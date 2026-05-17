أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات حملة "الخبطة مش هتكسرك" للتوعية والكشف المبكر عن هشاشة العظام، وذلك في إطار دعم الحملات التوعوية وتعزيز مفهوم الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.

خدمات توعية وفحص مبكر للمواطنين

وأوضح الحفناوي أن الحملة تستهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الفحص المبكر للوقاية من مضاعفات هشاشة العظام، من خلال تقديم خدمات التوعية الطبية والكشف المبكر، إلى جانب التعريف بعوامل الخطورة وطرق الوقاية من المرض.

متابعة يومية لضمان جودة الخدمة

وأشار إلى متابعته اليومية لسير العمل داخل نقاط تقديم الخدمة بالحملة، والتأكد من انتظام تواجد الفرق الطبية وجودة الخدمات المقدمة للمترددين، فضلًا عن توفير الدعم الطبي والتنظيمي اللازم لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

إشادة بجهود الفرق الطبية المشاركة

وأشاد مدير فرع الرعاية الصحية ببورسعيد بجهود الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما تبذله من دور متميز في تقديم الرسائل التوعوية والتثقيف الصحي للمواطنين.

وأكد أن مثل هذه الحملات تمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر الوعي الصحي، والاهتمام بالاكتشاف المبكر للأمراض الصامتة، وفي مقدمتها هشاشة العظام، التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة.