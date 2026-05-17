إعلان

خلال أيام.. صرف 3 آلاف جنيه منحة حكومية لهذه الفئة

كتب : محمد أبو بكر

09:00 ص 17/05/2026

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى، بقيمة 1500 جنيه.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة العمل عن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2026 للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2026 للعمالة غير المنتظمة

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2026 سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2026.

وأوضح أنه سيستمر صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، بعد زيادتها، حتى الانتهاء من صرفها لجميع العمال خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل.

ويتزامن صرف منحة عيد الأضحى 2026 للعمالة غير المنتظمة مع المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بقيمة 1500 جنيه، تُصرف لمدة 3 أشهر.

ومن المقرر بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة اعتبارًا من يونيو 2026، على أن يستمر الصرف حتى الانتهاء من جميع المستحقين.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في احتفال عيد العمال، الذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل على 6 منح سنوية تُصرف في مناسبات مختلفة من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتشمل:

منحة شهر رمضان.
منحة عيد الفطر.
منحة عيد الأضحى.
منحة المولد النبوي الشريف.
منحة عيد الميلاد المجيد.
منحة عيد العمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي منح الحكومة وزارة العمل منحة عيد الأضحى 2026 العمالة غير المنتظمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 17-5: نصيحة لهذا البرج .. وأزمات مالية وعاطفية
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 17-5: نصيحة لهذا البرج .. وأزمات مالية وعاطفية
مايا دياب جريئة ويارا السكري مع كلبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مايا دياب جريئة ويارا السكري مع كلبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
5 فروق بين الاستقالة والفصل في قانون العمل الجديد.. مصدر يوضح
أخبار مصر

5 فروق بين الاستقالة والفصل في قانون العمل الجديد.. مصدر يوضح
بالصور- ابنة شريف منير تحتفل بعيد ميلاد والدها مع الأصدقاء
زووم

بالصور- ابنة شريف منير تحتفل بعيد ميلاد والدها مع الأصدقاء
"حسم الدوري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية
رياضة محلية

"حسم الدوري".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان