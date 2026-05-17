يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى، بقيمة 1500 جنيه.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة العمل عن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2026 للعمالة غير المنتظمة.

موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2026 للعمالة غير المنتظمة

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن صرف منحة عيد الأضحى المبارك 2026 سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2026.

وأوضح أنه سيستمر صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه، بعد زيادتها، حتى الانتهاء من صرفها لجميع العمال خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل.

ويتزامن صرف منحة عيد الأضحى 2026 للعمالة غير المنتظمة مع المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، بقيمة 1500 جنيه، تُصرف لمدة 3 أشهر.

ومن المقرر بدء صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة اعتبارًا من يونيو 2026، على أن يستمر الصرف حتى الانتهاء من جميع المستحقين.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في احتفال عيد العمال، الذي أُقيم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمة

تحصل العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل على 6 منح سنوية تُصرف في مناسبات مختلفة من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتشمل:

منحة شهر رمضان.

منحة عيد الفطر.

منحة عيد الأضحى.

منحة المولد النبوي الشريف.

منحة عيد الميلاد المجيد.

منحة عيد العمال.