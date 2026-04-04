مصدر مسؤول يكشف حقيقة دوى انفجار فى القليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

12:44 م 04/04/2026

محافظة القليوبية

نفى مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، صحة ما أُشيع عن سماع دوي انفجار في بعض مناطق المحافظة، وأكد المصدر أنه لا يوجد أي مصدر للانفجار في جميع المصالح الحكومية أو المنشآت الحيوية، وأن جميع المواقع تعمل بصورة طبيعية.

وأشار المصدر إلى أنه فور تلقي البلاغات من الأهالي، تم إجراء جولات تفتيشية للتأكد من سلامة جميع المنشآت، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد أي مخاطر على المواطنين.

وشدد على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعيًا الأهالي للتواصل مع أجهزة المحافظة أو الخطوط الساخنة الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات.

فيديو قد يعجبك



الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق