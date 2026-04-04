نفى مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، صحة ما أُشيع عن سماع دوي انفجار في بعض مناطق المحافظة، وأكد المصدر أنه لا يوجد أي مصدر للانفجار في جميع المصالح الحكومية أو المنشآت الحيوية، وأن جميع المواقع تعمل بصورة طبيعية.

وأشار المصدر إلى أنه فور تلقي البلاغات من الأهالي، تم إجراء جولات تفتيشية للتأكد من سلامة جميع المنشآت، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد أي مخاطر على المواطنين.

وشدد على أهمية تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعيًا الأهالي للتواصل مع أجهزة المحافظة أو الخطوط الساخنة الرسمية في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات.