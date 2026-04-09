محافظ القليوبية يتفقد محطة الصرف الصناعي بالشروق

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمنطقتي "الصفا" و"الشروق" الصناعيتين بمدينة الخانكة.

تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال محطة الصرف الصناعي في الشروق لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على التحديات والمعوقات، بحضور المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

عرض نسب التنفيذ ومكونات المحطة

استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة موقف الأعمال بالمحطة، موضحًا نسب الإنجاز في المكونات المختلفة، التي تشمل المبنى الإداري، غرف المحولات، خزانات الكيماويات والديزل، وأحواض الترسيب، مؤكدًا أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة مع تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

مواجهة التحديات الفنية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الشركة تعمل على تذليل أي معوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات الفنية لضمان استمرارية التنفيذ دون تأخير.

توجيهات عاجلة من المحافظ

وأكد محافظ القليوبية أهمية المشروع في دعم المناطق الصناعية وتوفير خدمات الصرف الصناعي بشكل آمن، موجهًا بعقد اجتماع عاجل يضم شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية لوضع جدول زمني نهائي للانتهاء من الأعمال وتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن.