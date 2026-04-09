محافظ القليوبية يتفقد محطة الصرف الصناعي بالشروق

إعلان

جولة تفقدية لمحافظ القليوبية بمحطة الصرف الصناعي في الشروق

كتب : أسامة علاء الدين

10:50 م 09/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية بمنطقتي "الصفا" و"الشروق" الصناعيتين بمدينة الخانكة.
تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال محطة الصرف الصناعي في الشروق لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على التحديات والمعوقات، بحضور المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

عرض نسب التنفيذ ومكونات المحطة

استعرض المهندس محمد إبراهيم فودة موقف الأعمال بالمحطة، موضحًا نسب الإنجاز في المكونات المختلفة، التي تشمل المبنى الإداري، غرف المحولات، خزانات الكيماويات والديزل، وأحواض الترسيب، مؤكدًا أن العمل يسير وفق خطة زمنية محددة مع تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن.

مواجهة التحديات الفنية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أن الشركة تعمل على تذليل أي معوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة ما يتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات الفنية لضمان استمرارية التنفيذ دون تأخير.

توجيهات عاجلة من المحافظ

وأكد محافظ القليوبية أهمية المشروع في دعم المناطق الصناعية وتوفير خدمات الصرف الصناعي بشكل آمن، موجهًا بعقد اجتماع عاجل يضم شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية لوضع جدول زمني نهائي للانتهاء من الأعمال وتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
مصراوى TV

المؤسسات الاقتصادية في مصر بعافية.. د. محمود محيي الدين يحل لغز عدم تخارج
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
أخبار مصر

منح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" تقديرًا لإسهاماته الدولية (محدث)
لماذا تتأثر مصر بكل أزمة عالمية؟ محمود محيي الدين يجيب
أخبار مصر

لماذا تتأثر مصر بكل أزمة عالمية؟ محمود محيي الدين يجيب
"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا
زووم

"اتهامات الإيحاءات الجنسية تطاردها".. عمر كمال يروج لتعاونه مع سارة زكريا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات