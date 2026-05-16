"كان بيعدي الطريق".. مصرع شاب دهسته تريلا في المنوفية (صور)

شهد النادي اليوناني بمدينة دهب انطلاق فعاليات احتفالية بمناسبة مرور العام الأول على افتتاحه، بحضور رفيع المستوى لسفيري اليونان وقبرص في مصر، وعدد من الشخصيات العامة والجهات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، وسط مشاركة لافتة من الجالية اليونانية والقبرصية.

فلكلور شعبي يوناني ومصري في الاحتفالية

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية وترفيهية من الفلكلور الشعبي اليوناني والمصري، إلى جانب تقديم فقرات غنائية وموسيقية عكست الطابع الثقافي المشترك بين الشعبين.

إشادة بدور مستشار رئيس الجمهورية

وأعرب توني كازامياس، رئيس النادي اليوناني بمدينة دهب ونائب رئيس النادي بالقاهرة، عن سعادته بمشاركة اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للمحليات ومحافظ جنوب سيناء الأسبق، مؤكدًا دوره في دعم إنشاء هذا الصرح الثقافي على أرض سيناء.

النادي اليوناني امتداد سياحي وثقافي

وقالت فاسيليا خرالمبوس، سكرتيرة القنصل العام اليوناني بالقاهرة، إن النادي اليوناني بدهب يمثل امتدادًا سياحيًا وثقافيًا للجاليات اليونانية والقبرصية في مصر، مشيرة إلى أنه يمنح الزائرين إحساسًا بأنهم في قلب أثينا وسط طبيعة سيناء الساحرة.

تصميم معماري يعكس الهوية اليونانية

وأضافت أن تصميم النادي يعكس الطابع المعماري اليوناني باللونين الأبيض والأزرق، مع دمج واضح بين الثقافة اليونانية والحضارة المصرية، بما يجعله نقطة جذب ثقافية وسياحية مميزة.

امتداد تاريخي للجالية اليونانية في مصر

ويُذكر أن النادي اليوناني بمدينة دهب هو الفرع الثاني بعد مرور 132 عامًا على إنشاء أول نادٍ للجالية اليونانية في مصر، ليصبح ملتقى للجاليات اليونانية والقبرصية ومختلف الجنسيات، ومركزًا لتعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب.