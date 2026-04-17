أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق البرنامج التدريبي الأسبوعي لدراسة اللغة الأذربيجانية بالمجان، وذلك بمركز اللغات الأجنبية بالجامعة، في إطار التعاون المشترك بين الجامعة وسفارة أذربيجان بالقاهرة.

مدة ونظام الدراسة

وأوضح رئيس الجامعة أن مدة الدورة التدريبية تصل إلى 6 أشهر، ويقوم بالتدريس خلالها أساتذة متخصصون من سفارة أذربيجان، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن ثلاث مستويات، مدة كل مستوى 24 ساعة تدريبية، بواقع ساعتين أسبوعيًا، تُعقد يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

الفئات المستهدفة

وأشار "الجيزاوي" إلى أن البرنامج متاح لمنتسبي الجامعة كافة، بما يشمل طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب العاملين الإداريين بمختلف الكليات وإدارة الجامعة.

أهداف البرنامج

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الدورات تستهدف تعزيز المهارات اللغوية لدى المشاركين، وزيادة قدرتهم على التواصل مع المؤسسات الدولية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الطلاب والعاملين للمشاركة في برامج التبادل الثقافي والأكاديمي مع أذربيجان.