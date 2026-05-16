"التجلي الأعظم".. مشروع سياحي ضخم يعيد رسم خريطة سانت كاترين (صور)

كتب : رضا السيد

08:27 م 16/05/2026
    الاحتفال
    المشايخ
    الاحتفال السنوي للنادي اليوناني
    مستشار رئيس الجمهورية
    كلمة مستشار رئيس الجمهورية

قال اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للمحليات، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء بشكل عام، وجنوب سيناء بشكل خاص، لما لها من أهمية استراتيجية وسياحية كبرى، مؤكدًا أن مشروع “التجلي الأعظم” الجاري تنفيذه على أرض سانت كاترين يُعد أحد أهم المشروعات السياحية العالمية.

وأوضح أن من المقرر افتتاح المرحلة التجريبية للمشروع في بداية أكتوبر 2027، على أن يتم الافتتاح الرسمي في نهاية الشهر نفسه، بما يمهد لانطلاق السياحة الدينية والثقافية والتاريخية والأثرية في منطقة سانت كاترين.

احتفالية سنوية لأول نادٍ يوناني بدهب

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية لإطلاق أول نادٍ يوناني بمدينة دهب، بحضور اللواء خالد فودة، وسفير دولة اليونان في مصر، وتوني كازمياس رئيس النادي، إلى جانب عدد من القيادات الدينية وأعضاء مجلس النواب وممثلي الجاليات اليونانية.

مستشار الرئيس رئيسًا شرفيًا للأندية اليونانية في مصر

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن اختياره رئيسًا شرفيًا للأندية اليونانية في مصر يمثل مسؤولية كبيرة لتعزيز التعاون السياحي وزيادة أعداد السائحين اليونانيين والقبارصة إلى مصر، وخاصة جنوب سيناء.

النادي اليوناني ودعم السياحة في دهب

وأشار إلى أن إنشاء النادي اليوناني بمدينة دهب يمثل إضافة مهمة للقطاع السياحي، نظرًا للعلاقات الثقافية والدينية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، لاسيما في منطقة سانت كاترين ودير القديسة كاترينا، موضحًا أن النادي سيكون نقطة جذب وترفيه للسياح.

تشجيع الاستثمار في جنوب سيناء

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لضخ مزيد من الاستثمارات في جنوب سيناء، مستفيدين من المقومات السياحية والطبيعية الفريدة التي تمتلكها المنطقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط الحركة السياحية.

