تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بمقدار 8 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة مراكز ومدن المحافظة التسع.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية تسود أجواء، من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم حاجز 40 درجة مئوية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية حتى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية.

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الأحد 43 درجة للعظمى، و25 درجة للصغرى، لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.