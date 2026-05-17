كشفت دراسة حديثة من جامعة كوليدج لندن أن القيام بأنشطة محددة يسهم في إبطاء الشيخوخة بنفس تأثير التمارين الرياضية.

ما الأنشطة التي قد تساعد في إبطاء الشيخوخة؟

وجد الباحثون أن المشاركة في ممارسة الأنشطة مثل القراءة، الاستماع إلى الموسيقى، وزيارة المتاحف والمعارض ترتبط بعمر بيولوجي أصغر مقارنة بالأشخاص الذين يمارسون هذه الأنشطة نادرا، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كيف تسهم الفنون في إبطاء الشيخوخة؟

أوضح الباحثون أن تأثير الانشطة الفنية في إبطاء الشيخوخة يعود إلى التحفيز متعدد الجوانب الذي توفره، بما يشمل الجوانب الذهنية والعاطفية والاجتماعية، بالإضافة إلى بعض الفوائد البدنية.

شملت الدراسة 3556 شخصا بالغا في المملكة المتحدة، حيث قورنت مستويات المشاركة في الفنون مع مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الأكثر انخراطا في هذه الأنشطة يبدون وكأنهم يشيخون أبطأ ويتمتعون بعمر بيولوجي أقل.

وأوضحت الدراسة أن ممارسة نشاط فني مرة واحدة أسبوعيا على الأقل ارتبطت بإبطاء الشيخوخة بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بمن يشاركون نادرا، وهي نسبة مشابهة لتأثير ممارسة الرياضة بانتظام.

كما أوضحت الدراسة أن ممارسة الأنشطة الفنية ثلاث مرات سنويا ارتبطت بإبطاء الشيخوخة بنسبة 2%، في حين ارتفعت النسبة إلى 3% مع الممارسة الشهرية، وإلى 4% مع الممارسة الأسبوعية، مقارنة بمن يشاركون في هذه الأنشطة أقل من ثلاث مرات سنويا.

هل تنوع الأنشطة الفنية يزيد من فوائدها الصحية؟

تنوع الأنشطة الفنية قد يعزز الفائدة الصحية لأنها تؤثر بطرق مختلفة على العقل، العاطفة، والتواصل الاجتماعي.

