تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مقابر قرية دميرة التابعة لمركز طلخا، فيما رجحت التحريات الأولية تسبب أعقاب سجائر مشتعلة في اندلاع النيران بعد تفاعلها مع بعض المخلفات الموجودة بالمكان.

إخطار أمني وتحرك عاجل

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا بنشوب حريق داخل مقابر قرية دميرة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية مدعومين بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

امتداد النيران إلى مقابر مجاورة

وبالفحص، تبين اشتعال النيران داخل عدد من المقابر وامتدادها إلى مقابر الصدقات وبعض المقابر المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

التحريات تكشف السبب المبدئي

وكشفت التحريات الأولية عن تواجد عدد من الشباب داخل منطقة المقابر قبل اندلاع الحريق، حيث يُرجح قيامهم بإلقاء أعقاب سجائر مشتعلة تسببت في اشتعال المخلفات الموجودة بالمكان.

فحص الكاميرات وضبط المتهمين

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف مباحث مركز شرطة طلخا جهودها لفحص كاميرات المراقبة بمداخل القرية، وتحديد هوية المتسببين في الحريق وضبطهم.