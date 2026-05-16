إعلان

السيطرة على حريق داخل مقابر بقرية دميرة في الدقهلية

كتب : رامي محمود

11:20 م 16/05/2026

حريق - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مقابر قرية دميرة التابعة لمركز طلخا، فيما رجحت التحريات الأولية تسبب أعقاب سجائر مشتعلة في اندلاع النيران بعد تفاعلها مع بعض المخلفات الموجودة بالمكان.

إخطار أمني وتحرك عاجل

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة طلخا بنشوب حريق داخل مقابر قرية دميرة.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية مدعومين بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ.

امتداد النيران إلى مقابر مجاورة

وبالفحص، تبين اشتعال النيران داخل عدد من المقابر وامتدادها إلى مقابر الصدقات وبعض المقابر المجاورة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

التحريات تكشف السبب المبدئي

وكشفت التحريات الأولية عن تواجد عدد من الشباب داخل منطقة المقابر قبل اندلاع الحريق، حيث يُرجح قيامهم بإلقاء أعقاب سجائر مشتعلة تسببت في اشتعال المخلفات الموجودة بالمكان.

فحص الكاميرات وضبط المتهمين

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف مباحث مركز شرطة طلخا جهودها لفحص كاميرات المراقبة بمداخل القرية، وتحديد هوية المتسببين في الحريق وضبطهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقابر دميرة حريق هائل حرائق المقابر أمن الدقهلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق
حوادث وقضايا

سرقة فيلا السفير الأوروبي.. 3 فيوزات أوقعت "لص العمرانية" في مأزق

"ده نذر يا دكتور".. عبلة الهواري تكشف كواليس واقعة "خروف طلب الصداقة" بسوهاج
علاقات

"ده نذر يا دكتور".. عبلة الهواري تكشف كواليس واقعة "خروف طلب الصداقة" بسوهاج
فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
زووم

فيديو وصور-أغاني احتفت بالأهلي والزمالك في السينما والدراما التلفزيونية
أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
زووم

أول صورة رومانسية.. أحمد الفيشاوي مع كاميلا فيونا بعد إعلان ارتباطهما
اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو
أخبار مصر

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فرصة اللقب الثالث تضيع.. اتحاد العاصمة يهزم الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية