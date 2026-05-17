انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

بنك مصر:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي Cib:

52.83 جنيه للشراء، و52.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.