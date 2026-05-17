سعر الدولار ينخفض في بنكين مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.
بنك مصر:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع
بنك القاهرة:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع
بنك قناة السويس:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي Cib:
52.83 جنيه للشراء، و52.93 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.