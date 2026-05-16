تنتظر جهات التحقيق نتائج فحص مصلحة الطب الشرعي لـ12 جثمانًا يُرجح أنهم مهاجرون غير شرعيين، عُثر عليهم على سواحل مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، بعد أن قذفتهم أمواج البحر داخل قارب متهالك.

ويجري حاليًا أطباء مصلحة الطب الشرعي بمشرحة كوم الدكة بالإسكندرية فحوصات دقيقة ومطابقة للبصمة الوراثية (DNA)، بهدف تحديد أسباب الوفاة والتحقق من هويات الضحايا تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم.

فحوصات دقيقة لتحديد الهوية

بدأ فريق من الأطباء الشرعيين في سحب عينات من الجثامين، التي تعاني من حالة تحلل متقدمة نتيجة بقائها في المياه لفترة قد تمتد لعدة أيام، ما يصعّب التعرف على الملامح الظاهرية.

وتهدف التحاليل الجينية إلى مطابقة العينات مع أسر المفقودين، لضمان التوصل إلى هوية كل جثمان بدقة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى اكتشاف أهالي منطقة “أبو غليلة” بمدينة سيدي براني جثثًا طافية داخل قارب متهالك قذفته الأمواج نحو الشاطئ.

وكشفت المعاينات الأولية عن وجود 12 جثمانًا، يُرجح أنهم كانوا على متن رحلة هجرة غير شرعية ضلت طريقها في البحر المتوسط، بينما تتواصل عمليات التمشيط بحثًا عن مفقودين آخرين.

نقل الجثامين وإجراءات النيابة

جرى نقل الجثامين إلى مستشفى براني المركزي، ثم إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لبدء الفحوصات المتخصصة.

فرضيات الوفاة والتقرير المرتقب

يركز تقرير الصفة التشريحية على تحديد سبب الوفاة، وسط احتمالات متعددة تشمل الغرق أو نفاد المؤن من مياه وطعام، أو التعرض لإجهاد شديد أثناء الرحلة.

ما بعد تحديد الهوية

من المنتظر الانتهاء من نتائج تحليل الـDNA وإعداد التقارير النهائية، تمهيدًا لتسليم الجثامين التي يتم التعرف عليها إلى ذويها، واستكمال إجراءات الدفن الرسمية في محافظاتهم.