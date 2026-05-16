إعلان

من البحر إلى المشرحة.. نهاية مأساوية لـ12 مهاجرًا غير شرعي بمطروح

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:45 م 16/05/2026

الضحايا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنتظر جهات التحقيق نتائج فحص مصلحة الطب الشرعي لـ12 جثمانًا يُرجح أنهم مهاجرون غير شرعيين، عُثر عليهم على سواحل مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، بعد أن قذفتهم أمواج البحر داخل قارب متهالك.

ويجري حاليًا أطباء مصلحة الطب الشرعي بمشرحة كوم الدكة بالإسكندرية فحوصات دقيقة ومطابقة للبصمة الوراثية (DNA)، بهدف تحديد أسباب الوفاة والتحقق من هويات الضحايا تمهيدًا لتسليمهم إلى ذويهم.

فحوصات دقيقة لتحديد الهوية

بدأ فريق من الأطباء الشرعيين في سحب عينات من الجثامين، التي تعاني من حالة تحلل متقدمة نتيجة بقائها في المياه لفترة قد تمتد لعدة أيام، ما يصعّب التعرف على الملامح الظاهرية.

وتهدف التحاليل الجينية إلى مطابقة العينات مع أسر المفقودين، لضمان التوصل إلى هوية كل جثمان بدقة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة إلى اكتشاف أهالي منطقة “أبو غليلة” بمدينة سيدي براني جثثًا طافية داخل قارب متهالك قذفته الأمواج نحو الشاطئ.

وكشفت المعاينات الأولية عن وجود 12 جثمانًا، يُرجح أنهم كانوا على متن رحلة هجرة غير شرعية ضلت طريقها في البحر المتوسط، بينما تتواصل عمليات التمشيط بحثًا عن مفقودين آخرين.

نقل الجثامين وإجراءات النيابة

جرى نقل الجثامين إلى مستشفى براني المركزي، ثم إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، قبل أن يتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لبدء الفحوصات المتخصصة.

فرضيات الوفاة والتقرير المرتقب

يركز تقرير الصفة التشريحية على تحديد سبب الوفاة، وسط احتمالات متعددة تشمل الغرق أو نفاد المؤن من مياه وطعام، أو التعرض لإجهاد شديد أثناء الرحلة.

ما بعد تحديد الهوية

من المنتظر الانتهاء من نتائج تحليل الـDNA وإعداد التقارير النهائية، تمهيدًا لتسليم الجثامين التي يتم التعرف عليها إلى ذويها، واستكمال إجراءات الدفن الرسمية في محافظاتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطب الشرعي هجرة غير شرعية مطروح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
أخبار مصر

وصول 7 آلاف حاج سياحة إلى الأراضي السعودية حتى الآن.. (صور)
"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
رياضة محلية

"حضور كبير".. جماهير الزمالك تزين مدرجات ستاد القاهرة لدعم اللاعبين في
في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
علاقات

في سوهاج.. خروف مقابل طلب صداقة (صور)
"تملك المفتاح دون المنزل".. زهران ممداني يحيي ذكرى النكبة الفلسطينية
شئون عربية و دولية

"تملك المفتاح دون المنزل".. زهران ممداني يحيي ذكرى النكبة الفلسطينية
اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو
أخبار مصر

اللواء نصر سالم: مشاهد الصاعقة مقصودة ويجب إظهار القوة للعدو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فرصة اللقب الثالث تضيع.. اتحاد العاصمة يهزم الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية
الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. ماذا يحدث في ستاد القاهرة بـ نهائي الكونفدرالية؟ (تغطية خاصة)
مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في الكونفدرالية.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز باللقب وحظوظ اللاعبين
شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية