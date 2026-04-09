أجرى حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة ميدانية موسعة شملت منطقتي "الصفا" و"الشروق" الصناعيتين بمدينة الخانكة.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع، والوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم القطاع الصناعي ودفع عجلة الاستثمار.

دعم الدولة للمستثمرين

أكد محافظ القليوبية أن الدولة لا تكتفي بتهيئة مناخ الاستثمار، بل تحرص على التواجد الميداني داخل مواقع الإنتاج دعمًا للمستثمرين، مشددًا على أن الصناعة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع موسع لتوحيد الجهود

استهل المحافظ جولته بزيارة المبنى الإداري للمنطقتين الصناعيتين، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي إدارة الشؤون الاقتصادية والاستثمار ومديري المناطق الصناعية، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود والتنسيق الكامل مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، لتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين.

تفقد المصانع وتعزيز الإنتاج

شملت الجولة تفقد عدد من المصانع والوحدات الإنتاجية، حيث زار مصنع "الصفوة" لصناعة الفحم النباتي المقام على مساحة 2500 متر مربع، مشيدًا بجودة الإنتاج الذي يُصدر نحو 50% منه إلى الخارج.

كما تفقد مصنع "توكل" للصناعات المعدنية (مسبك) المقام على مساحة 37 ألف متر مربع، واطلع على خطوط إنتاج مسبوكات الزهر وحنفيات الحريق ووصلات المياه والصرف الصحي المستخدمة في المشروعات القومية.

وزار أيضًا مصنع "محمد معوض عبد الحميد" لتشكيل المعادن، مثمنًا جودة المنتجات التي يُصدر جزء منها، ومؤكدًا دعم المحافظة لخطط التوسع وزيادة الإنتاج.

تكنولوجيا متطورة في منطقة الشروق

في منطقة الشروق الصناعية، تفقد المحافظ الشركة المتحدة للصناعات المتطورة، واطلع على خط إنتاج مواسير (uPVC) بطول 80 مترًا وبأقطار متنوعة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العملية الإنتاجية.

متابعة محطة الصرف الصناعي

اختتم المحافظ جولته بتفقد محطة الصرف الصناعي بمنطقة الشروق، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على أبرز المعوقات، بحضور محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حيث تابع أعمال إنشاء المبنى الإداري وغرف المحولات وخزانات الكيماويات والديزل، إلى جانب أحواض الترسيب الجاري تنفيذها.

توجيهات عاجلة لتسريع التنفيذ

وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات التنفيذية، لوضع جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه الجوفية.

مشاركة قيادات المحافظة

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد أبو بكر، رئيس مدينة الخانكة، وعادل عامر، مدير الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالمحافظة.