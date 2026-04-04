إعلان

محافظة القليوبية: لا صحة لوقوع انفجارات في بنها.. وهذا سبب دوي الصوت

كتب : أسامة علاء الدين

01:49 م 04/04/2026 تعديل في 01:51 م

ديوان عام محافظة القليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت محافظة القليوبية، فى بيان رسمي لها اليوم السبت، أن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سماع دوي صوت قوي غير معلوم المصدر صباح اليوم، غير صحيح، وأن الوضع مستقر تمامًا ولا يوجد ما يدعو للقلق أو التوتر.

التنسيق مع الجهات الأمنية وإدارة الأزمات

وفور رصد ما أُثير في هذا الشأن، قامت إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق الفوري مع غرف العمليات بالمحافظات المجاورة، إلى جانب التواصل مع الجهات الأمنية المختصة، والتي أكدت جميعها عدم تلقي أي بلاغات تفيد بوقوع حوادث أو انفجارات.

متابعة ميدانية شاملة

وأظهرت أعمال المتابعة الميدانية المكثفة عدم رصد أية آثار أو مؤشرات لوقوع أحداث غير طبيعية بكافة مراكز ومدن المحافظة، ما يعكس استقرار الأوضاع على مستوى المحافظة بالكامل.

سلامة المرافق الحيوية

كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق الحيوية، بما في ذلك قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب، حيث أكدت التقارير الفنية أن جميع المحطات والشبكات تعمل بكفاءة عالية وبصورة آمنة، دون تسجيل أية أعطال أو حوادث قد تكون سببًا في صدور مثل هذه الأصوات.

وأكدت المحافظة أن أجهزتها التنفيذية تتابع الموقف على مدار الساعة، مشددةً على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن جميع المنشآت الحيوية والخدمية مؤمنة بالكامل وتعمل بصورة طبيعية، مؤكدة حرصها الدائم على الشفافية واطلاع الرأي العام على الحقائق أولًا بأول فور التحقق منها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية انفجار القليوبية دوي غامض محافظة القليوبية استقرار الأوضاع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

