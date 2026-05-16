تعرض شاب يُدعى أحمد طارق، ويعمل كاشيرًا بأحد المطاعم الشعبية لبيع الفول والطعمية بمحافظة بورسعيد، لاعتداء باستخدام سلاح أبيض أثناء تأدية عمله، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية استمرت لأكثر من 10 ساعات.

تفاصيل أولية عن الحادث

وقعت الحادثة داخل مطعم فول وطعمية بمنطقة إشلاق السواحل بحي المناخ، حيث بدأت الأزمة - وفقًا للتحريات الأولية وأقوال أسرة المصاب - بخلاف بسيط أثناء تلقي طلب من أحد الزبائن، قبل أن يتطور الموقف إلى مشادة حادة بشكل مفاجئ.

رواية أسرة المصاب

وأكدت والدة الشاب المصاب أن نجلها كان في مكان عمله حين دخل أحد الأشخاص وطلب “أوردر” بطريقة وصفتها بالمستفزة، مشيرة إلى أن الموقف تطور بعد توجيه المتهم السباب دون مبرر، وخروجه من المطعم مستمرًا في التعدي اللفظي رغم محاولات التهدئة.

من مشادة إلى اعتداء

وأضافت الأسرة أن الشاب حاول تهدئة الموقف، قبل أن يتعرض لاعتداء غادر بسلاح أبيض أثناء عودته إلى المطعم، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة، وسط حالة من الذهول بين الحضور.

انتقادات ومطالب بالعدالة

وأعربت أسرة المصاب عن استيائها من تداول روايات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما حدث اعتداء خطير يستوجب إنصاف نجلهم قانونيًا، معربين عن ثقتهم في أجهزة الدولة والنيابة العامة والقضاء المصري.

التقرير الطبي الشرعي

وكشف تقرير الطب الشرعي - الذي تم الحصول على صورة ضوئية منه - أن المصاب تعرض لجرح قطعي باليد اليسرى، مع قطع في الأوتار والأعصاب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى تهتك في عضلات اليد، وخضع لعمليات جراحية دقيقة، ولا يزال تحت الملاحظة الطبية.

التحقيقات الرسمية

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2302/2026 جنح المناخ، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، فيما يتلقى المصاب العلاج داخل المستشفى.