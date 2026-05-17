لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن قرية صفط الخمار وتوابعها بالمنيا لهذا السبب

كتب : جمال محمد

05:00 ص 17/05/2026

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه عن قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا، اليوم الأحد، لمدة 8 ساعات.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه ستشهده القرية بدءا من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، إذ يأتي انقطاع المياه نظرا لإجراء صيانة وتطهير مرافق الخزان الأرضى بمحطة القرية، ضمن خطة الشركة لصيانة المحطات بشكل دوري.

وناشدت الشركة جموع المواطنين والمخابز والمستشفيات وناقة المؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات لنقل وتوزيع المياه للمناطق المتأثرة.

