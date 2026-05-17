سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات الأحد

كتب : مصراوي

09:41 ص 17/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، مع بداية تعاملات الأحد 17-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4566 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5871 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6850 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7828 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243450 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 391400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.41% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

