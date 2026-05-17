دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

موقف إنساني من جمهور الزمالك مع محمد شحاتة بعد إهداره ركلة جزاء نهائي الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

02:37 ص 17/05/2026
    بكاء محمد شحاتة بعد إهدار ركلة جزاء في نهائي الكونفدرالية
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (14)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (12)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (9)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (13)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (10)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (7)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (6)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (5)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (8)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (11)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (20)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (3)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (4)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (22)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (2)
    حزن وصدمة جمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية الإفريقية 2026 (1)
    حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية 2026 (23)
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026
    حزن جمهور الزمالك في المدرجات بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2026

حرصت جماهير نادي الزمالك، على مساندة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق عقب إهداره ركلة ترجيح أمس أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد شحاتة أهدر ركلة الترجيح رقم 8 للزمالك أمام اتحاد العاصمة، مما تسبب في فقدان الأبيض لقب الكونفدرالية، بعدما نجح لاعب اتحاد العاصمة في تسجيل الركلة الأخيرة لفريقه.

وخلال مغادرة محمد شحاتة أرضية الملعب، ظهرت عليه علامات الحزن الشديدة على اللاعب، حيث دخل في نوبة بكاء خلال مغادرته الملعب.

وساندت جماهير الفارس الأبيض شحاتة بقوة، حيث وجه أحد الجماهير رسالة له قائلا: "ولا يهمك يا شحاتة"، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه اللاعب من جانب جماهير الأبيض.

وفي سياق متصل سيكون الفارس الأبيض، على موعد مع مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

