حرصت جماهير نادي الزمالك، على مساندة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق عقب إهداره ركلة ترجيح أمس أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد شحاتة أهدر ركلة الترجيح رقم 8 للزمالك أمام اتحاد العاصمة، مما تسبب في فقدان الأبيض لقب الكونفدرالية، بعدما نجح لاعب اتحاد العاصمة في تسجيل الركلة الأخيرة لفريقه.

موقف إنساني من جماهير الزمالك مع محمد شحاتة

وخلال مغادرة محمد شحاتة أرضية الملعب، ظهرت عليه علامات الحزن الشديدة على اللاعب، حيث دخل في نوبة بكاء خلال مغادرته الملعب.

وساندت جماهير الفارس الأبيض شحاتة بقوة، حيث وجه أحد الجماهير رسالة له قائلا: "ولا يهمك يا شحاتة"، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي يلقاه اللاعب من جانب جماهير الأبيض.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل سيكون الفارس الأبيض، على موعد مع مباراة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

اقرأ أيضا:

"بكاء وصدمة".. 25 صورة ترصد رد فعل لاعبي وجمهور الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

هل استحق الزمالك خسارة نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2026؟



