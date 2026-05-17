حزب الله يستهدف قوات وآليات إسرائيلية بمسيرات وصواريخ في جنوب لبنان

كتب : وكالات

10:08 ص 17/05/2026

أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية تنفيذ هجمات ضد قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكدة استهداف أربع آليات عسكرية بعبوات ناسفة أثناء محاولتها التقدّم من بلدة رشاف باتجاه بلدة حداثا الحدودية.

صواريخ تستهدف تجمعات للجنود

وقالت الجماعة إن مقاتليها استهدفوا أيضاً تجمعاً لجنود وآليات إسرائيلية عند أطراف بلدة حداثا باستخدام الصواريخ، في إطار المواجهات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" أطلق عدة صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة باتجاه قواته المنتشرة في جنوب لبنان خلال ساعات الليل وصباح الخميس.

سقوط المقذوفات قرب القوات

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المقذوفات سقطت بالقرب من القوات المنتشرة في المنطقة، لكنه أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات بين الجنود نتيجة الهجمات التي نُفذت خلال الساعات الماضية، وأضاف الجيش أن إحدى الطائرات المسيّرة تسببت في إطلاق صفارات الإنذار داخل مستوطنة "مسكاف عام" الحدودية، في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية تصعيداً متواصلاً بين الجانبين منذ أشهر.

