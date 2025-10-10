حملات توعية في حضانات جنوب سيناء للوقاية من مرض اليد والقدم والفم (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء حملات توعوية وتثقيفية داخل الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، بهدف التوعية بمرض اليد والقدم والفم (Hand, Foot and Mouth Disease) وطرق الوقاية منه.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، إن الحملات تهدف إلى رفع وعي الأهالي والمجتمع بأهمية الوقاية المبكرة للحفاظ على صحة الأطفال، مع تثقيف الصغار بأساليب مبسطة تتناسب مع أعمارهم حول النظافة الشخصية وتجنب ملامسة الآخرين.

وأوضح "رخا" أن المرض يُعد فيروسًا شائعًا بين الأطفال، وتظهر أعراضه في صورة طفح جلدي وبثور على اليدين والقدمين والفم، مشيرًا إلى أن فرق التوعية توضح للأهالي طرق انتقال العدوى وأبرز وسائل الوقاية مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على النظافة العامة.

وأضاف "رخا" أن فرق الرعاية الصحية تواصل في الوقت نفسه تطعيم الطلاب في صفوف الأول والثاني والرابع الابتدائي، والأول الإعدادي، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب رفع وعي الطلاب بأهمية الوقاية من الأمراض المعدية.

وأكد مدير فرع الهيئة أن الرعاية الصحية بجنوب سيناء تحرص على تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة تركز على المريض، بما يحقق رضا المنتفعين وجودة الخدمة المقدمة.