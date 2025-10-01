محافظ الغربية: إنجاز 99٪ من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض واعتماد تقارير المعاينة والتسعير الخاصة بـ12 طلبًا جديدًا للتقنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وضمان حقوق المواطنين الجادين.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام مباشر من الدولة ويُعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة، مشددًا على أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار القانوني، مع استرداد حقوق الدولة بالوسائل القانونية.

وأشار "الجندي" إلى أن المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من البت في 99% من الطلبات المقدمة، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 97% بتحرير 1173 عقدًا، مما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا الملف وضبطه بشكل متكامل.

ودعا المحافظ المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة سداد المستحقات المالية وتحريـر العقود الخاصة بهم، محذرًا من أن عدم الالتزام قد يُعرض غير الجادين لإجراءات قانونية صارمة.

ووجه الجندي القيادات التنفيذية بمواصلة العمل بدقة وشفافية وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء إنهاء إجراءاتهم، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أُسس قانونية واضحة تدعم التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود محافظة الغربية لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وتعزيز الشفافية، وتيسير إجراءات التقنين بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ودعم حقوق المواطنين الجادين.

ودعت المحافظة جميع المواطنين المستوفين للشروط ولم يستكملوا إجراءاتهم بعد، إلى التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارات أملاك الدولة بالمراكز والمدن لاستكمال ملفاتهم في أسرع وقت، حفاظًا على حقوقهم وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون.