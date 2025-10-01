الأقصر – محمد محروس:

شهدت منطقة الجوايدة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، انكسارًا جديدًا في خط طرد صرف صحي، وذلك للمرة الثانية خلال فترة قصيرة لم تتجاوز الشهر، عقب واقعة مماثل في نفس المنطقة، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.

وكانت مدينة إسنا، شهدت في 27 أغسطس الماضي كسرًا مفاجئًا بخط طرد صرف صحي بقطر 700 مم في منطقة الجوايدة، ما أدى إلى انتشار كميات كبيرة من المياه المتسربة وتعطل حركة المواطنين.

ورغم أعمال الإصلاح التي تمت في حينها، عاد الكسر ليتكرر اليوم، ما أثار تساؤلات الأهالي حول جدوى الإصلاحات السابقة.

أعرب العديد من الأهالي عن استيائهم من تكرار الأعطال، معتبرين أن الأمر يمثل تهديدًا لحياتهم اليومية.

يقول محمود عبد الغني، أحد سكان المنطقة: "إحنا مش معقول كل شوية نعيش نفس الكابوس.. الشارع بيغرق والمياه مقطوعة، والناس مش لاقية تشرب"

وأضافت منى أحمد، ربة منزل: "المرة اللي فاتت قلنا إنها حادثة ومش هتتكرر.. لكن دلوقتي واضح إن في مشكلة أكبر من مجرد ماسورة مكسورة، ولازم يكون في حل جذري".

من جانبها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في بيان رسمي عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 700 مم بمنطقة الجوايدة بمركز إسنا، مؤكدة أنه جاري العمل على الإصلاح.

وأوضح البيان أن الشركة ستقوم بتخفيض ضغوط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح التي من المقرر أن تستغرق نحو 8 ساعات.

كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة حال طلبها عبر الخط الساخن 125.

وطالب عدد من المواطنين بفتح تحقيق عاجل في أسباب تكرار الأعطال خلال فترة قصيرة، خاصة أن المنطقة شهدت نفس المشكلة مؤخرًا، مؤكدين أن استمرارها يضر بمصالح آلاف الأسر.

وأكد الأهالي أنهم في انتظار تحركات جادة من الجهات المختصة لحل الأزمة بشكل جذري، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لا تصمد طويلًا أمام ضغط الاستخدام.