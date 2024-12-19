كارثة بشارع ورشة النجارة.. التحقيقات الأولية تكشف تفاصيل حريق شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل الحريق المروع الذي اندلع داخل ورشة لتصنيع الشمع في منزل بشارع ورشة النجارة بحي شرق شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص، بينهم زوجة مالك الورشة وطفلهما، بالإضافة إلى أفراد آخرين من ذات المنزل.

وأوضحت التحقيقات أن الحريق نشب في شقة بالطابق الأرضي، على مساحة 120 مترًا، تُستخدم كورشة غير مرخصة لتصنيع الشمع اليدوي، مملوكة لشخص يُدعى الحسيني محمد أحمد (40 عامًا). أسفر الحريق عن تلف كامل لمحتويات الورشة وامتد إلى الطابق الثاني من المنزل.

شملت قائمة الضحايا زوجة مالك الورشة فوزية عرفات مسلم سليمان (37 عامًا)، ونجلهما آدم الحسيني محمد أحمد (11 عامًا)، بالإضافة إلى حنان مدحت جمعة (35 عامًا)، ودنيا مدحت جمعة (32 عامًا)، وكريمة جابر محمد (53 عامًا)، إلى جانب شخصين آخرين جارٍ تحديد هويتهما.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

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