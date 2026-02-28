إعلان

رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن

كتب - مصطفى الشاعر

10:13 م 28/02/2026

رويترز 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول مطلع لوكالة "رويترز"، عن حصيلة الاستهداف الإيراني لدولة قطر، اليوم السبت، قائلا: إن "قطر تعرّضت حتى الآن للقصف بواسطة 44 صاروخا باليستيا و8 طائرات مسيرة".

وأوضح المصدر للوكالة، (دون الكشف عن هويته)، أن الهجمات أسفرت عن تضرر رادار "إنذار مبكر" حيوي في منطقة شمال قطر، مما يمثل تصعيدا عسكريا غير مسبوق في المنطقة.

استنفار أمني وتحذيرات للسكان

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت وزارة الداخلية القطرية، بيانا عاجلا أهابت فيه بكافة المواطنين والمقيمين والزوار بضرورة "البقاء في المنازل" وعدم الاقتراب من النوافذ أو الأماكن المفتوحة، في استجابة فورية للوضع المتفجر.

وشددت الوزارة على "تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى لحين زوال الخطر"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى لتأمين الجبهة الداخلية ضد المستجدات الراهنة.

تأتي هذه الاستهدافات كترجمة ميدانية لتهديدات طهران بتحويل القواعد الأمريكية في الخليج إلى "أهداف مشروعة" ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الأخير؛ حيث لم تعد الضربات تقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل امتدت لتهز أمن العواصم الخليجية المستضيفة لهذه القواعد.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطر إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

"الزمالك هو الفريق الأقوى".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
201 قتيل ضحية الهجمات في إيران ومجزرة بمدرسة بنات بميناب
شئون عربية و دولية

201 قتيل ضحية الهجمات في إيران ومجزرة بمدرسة بنات بميناب
جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة
قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد