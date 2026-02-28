رويترز: 44 صاروخا و8 مسيرات إيرانية استهدفت قطر حتى الآن

كشف مصدر مسؤول مطلع لوكالة "رويترز"، عن حصيلة الاستهداف الإيراني لدولة قطر، اليوم السبت، قائلا: إن "قطر تعرّضت حتى الآن للقصف بواسطة 44 صاروخا باليستيا و8 طائرات مسيرة".

وأوضح المصدر للوكالة، (دون الكشف عن هويته)، أن الهجمات أسفرت عن تضرر رادار "إنذار مبكر" حيوي في منطقة شمال قطر، مما يمثل تصعيدا عسكريا غير مسبوق في المنطقة.

استنفار أمني وتحذيرات للسكان

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت وزارة الداخلية القطرية، بيانا عاجلا أهابت فيه بكافة المواطنين والمقيمين والزوار بضرورة "البقاء في المنازل" وعدم الاقتراب من النوافذ أو الأماكن المفتوحة، في استجابة فورية للوضع المتفجر.

وشددت الوزارة على "تجنب الخروج إلا للضرورة القصوى لحين زوال الخطر"، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار قصوى لتأمين الجبهة الداخلية ضد المستجدات الراهنة.

تأتي هذه الاستهدافات كترجمة ميدانية لتهديدات طهران بتحويل القواعد الأمريكية في الخليج إلى "أهداف مشروعة" ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الأخير؛ حيث لم تعد الضربات تقتصر على المواقع العسكرية فحسب، بل امتدت لتهز أمن العواصم الخليجية المستضيفة لهذه القواعد.

لمتابعة التغطية الخاصة لبدء الحرب الأمريكية الإيرانية على مصراوي اضغط هنا

