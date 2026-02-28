إعلان

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

كتب : محمد لطفي

10:57 م 28/02/2026

توفيق عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:
طالب الإعلامي توفيق عكاشة عبر حسابه على تويتر؛ دولة الإمارات باسترداد الجزر التي احتلتها إيران، قائلا: "إلى نظام دولة الإمارات العربية الأحباء والشعب الاماراتي الحبيب الهجوم خير وسيلة للدفاع".

وأضاف عكاشة: "على سلاح الطيران الإماراتي الهجوم على الجزر الإماراتية المحتلة وإطلاق وابل من الصواريخ عليها ثم تقوم الطائرات بالضرب، ويجب اتخاذ القرار فوراً أنا عايز أسافر الإمارات فوراً للدفاع عنها وعن الخليج".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توفيق عكاشة إيران جزر الإمارات الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
سفرة رمضان

سر الياميش في رمضان.. هذا النوع يعزز صحتك ويحميك من 6 أمراض
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 ضد زد 1.. تريزيجيه يحرز التعادل للأحمر
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 ضد زد 1.. تريزيجيه يحرز التعادل للأحمر
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
أخبار وتقارير

بـ"طلاقة ونبوغ".. طفل ابن 11 عامًا يبهر لجنة "أوقاف كفر الشيخ" في مسابقة
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد