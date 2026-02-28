توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

كتب- محمد لطفي:

طالب الإعلامي توفيق عكاشة عبر حسابه على تويتر؛ دولة الإمارات باسترداد الجزر التي احتلتها إيران، قائلا: "إلى نظام دولة الإمارات العربية الأحباء والشعب الاماراتي الحبيب الهجوم خير وسيلة للدفاع".

وأضاف عكاشة: "على سلاح الطيران الإماراتي الهجوم على الجزر الإماراتية المحتلة وإطلاق وابل من الصواريخ عليها ثم تقوم الطائرات بالضرب، ويجب اتخاذ القرار فوراً أنا عايز أسافر الإمارات فوراً للدفاع عنها وعن الخليج".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة.