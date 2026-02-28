بني سويف-حمدي سليمان:

أُصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر نشوب مشاجرة بقرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل قرية زاوية المصلوب بدائرة مركز الواسطى، ووجود مصابين.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.



أسفرت المشاجرة عن إصابة كلٍ من: "نسمة م. ف." 40 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة وقطع بالوتر في اليد اليسرى، و"نورهان م. ع." 23 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالرأس، و"عبدالله خ. م." 40 عامًا، مصاب بجرح قطعي وكدمة شديدة بالرأس، و"مصطفى هـ. م." 25 عامًا، مصاب بكسر في اليد اليسرى وجرح قطعي بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.