إعلان

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

08:53 م 28/02/2026

مستشفى الواسطى المركزى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف-حمدي سليمان:

أُصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر نشوب مشاجرة بقرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخل قرية زاوية المصلوب بدائرة مركز الواسطى، ووجود مصابين.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.


أسفرت المشاجرة عن إصابة كلٍ من: "نسمة م. ف." 40 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة وقطع بالوتر في اليد اليسرى، و"نورهان م. ع." 23 عامًا، مصابة بجرح قطعي بالرأس، و"عبدالله خ. م." 40 عامًا، مصاب بجرح قطعي وكدمة شديدة بالرأس، و"مصطفى هـ. م." 25 عامًا، مصاب بكسر في اليد اليسرى وجرح قطعي بالرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الواسطى المركزي زاوية المصلوب مشاجرة الواسطى أمن بني سويف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
مصراوى TV

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. إلى إين تتجه أسعار الذهب؟
اقتصاد

بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. إلى إين تتجه أسعار الذهب؟

بخطة خداع وتضليل.. كيف مهّدت إسرائيل لهجمات "زئير الأسد" في إيران؟
شئون عربية و دولية

بخطة خداع وتضليل.. كيف مهّدت إسرائيل لهجمات "زئير الأسد" في إيران؟
"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
رياضة محلية

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد
زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب
شئون عربية و دولية

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب عن أنباء مقتل خامنئي: أعتقد أن ذلك حقيقي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد