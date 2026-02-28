تحرك سريع ضد مواطن حول وحدته السكنية إلى محلات في بورسعيد

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى طلخا المركزي في إجراء تدخل جراحي عاجل ودقيق لطفل حديث الولادة يعاني من عيب خلقي تمثل في عدم وجود فتحة شرج (انسداد شرجي خلقي)، وذلك في إطار الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة داخل مستشفيات المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه فور استقبال الحالة جرى تقييمها بشكل فوري من قبل فريق جراحة الأطفال والتخدير، وإجراء الفحوصات اللازمة، وتجهيز الطفل لدخول غرفة العمليات في وقت قياسي، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاح الجراحي بإجراء تحويل مسار للبراز (كولوستومي) لضمان استقرار الحالة ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

وأكد أن العملية تمت بنجاح، وتم نقل الطفل إلى العناية المركزة بالمستشفى لمتابعة حالته تحت إشراف طبي دقيق، تمهيدًا لاستكمال المراحل العلاجية اللاحقة وفق الخطة الطبية الموضوعة.

وأشار الدكتور الجزار إلى أن هذا التدخل يعكس كفاءة الفرق الطبية وجاهزية غرف العمليات ووحدات الرعاية المركزة بالمستشفيات المركزية، مشددًا على استمرار دعم الكوادر الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين، خاصة في الحالات الحرجة لحديثي الولادة.

ومن جانبها، صرحت الدكتورة لميس حمدي، مدير مستشفى طلخا المركزي، أن الحالة وصلت إلى المستشفى في الساعات الأولى من الولادة، وتم التعامل معها فورًا وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مؤكدة أن الفريق الطبي تحرك بسرعة وكفاءة عالية لإنقاذ حياة الطفل، وأن حالته الآن مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة داخل العناية المركزة بوحدة حديثي الولادة بالمستشفى.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي المعالج من أطباء جراحة الأطفال والتخدير وطاقم التمريض والعناية المركزة، مثمنًا جهودهم في التعامل الاحترافي مع الحالة، ومؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة حتى اكتمال مراحل العلاج وتحسن الحالة بشكل كامل.