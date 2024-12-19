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التهم محل شمع وحصد 6 أرواح.. الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة

02:43 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
  • عرض 14 صورة
    الصور الأولى لحريق شبرا الخيمة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل "مصراوي"، على صور لحريق شبرا الخيمة الذى شب بمحل داخل منزل في شارع ورشة النجارة، صباح اليوم الخميس، وأسفر عن وفاة 6 أشخاص.

ووفقا لشهود عيان، اندلع الحريق في محل للشمع بالدور الأرضي، وامتد سريعاً إلى غرفة بالدور الثاني من المنزل، محاصراً ساكنيه دون فرصة للهرب.

وعلى الرغم من التدخل السريع من جانب قوات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، إلا أنه كان قد فات الأوان لإنقاذ الضحايا الذين قضوا نحبهم اختناقاً وأحرقتهم النيران.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى ناصر العام، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

القليوبية شبرا الخيمة حريق شارع ورشة النجارة
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