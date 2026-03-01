سجال حاد بين السفيرين الإيراني والأمريكي في جلسة طارئة لمجلس الأمن



في سجال نادر ومثير، تبادل ممثلا الولايات المتحدة وإيران التحذيرات والصدامات المباشرة في ختام جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن إيران.

وبعد أن رد السفير الأمريكي مايك والتز، الادعاءات الإيرانية أن أمريكا انتهكت القانون الدولي، طلب المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة التحدث مرة أخرى لتوجيه تحذير: "أنصح ممثل الولايات المتحدة بأن يكون مؤدبا سيكون ذلك أفضل لنفسك وللبلد الذي تمثله".

ورد والتز على الفور قائلا: "هذا الممثل يجلس هنا، في هذه الهيئة، ليمثل نظاما قتل عشرات الآلاف من شعبه، وسجن الكثيرين غيرهم، لمجرد رغبتهم في الحرية من استبدادكم الكامل".