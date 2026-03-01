وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على استضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين، مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، على تهيئة كافة الإجراءات اللازمة لاستضافة هؤلاء المواطنين وإكرامهم، وتوفير سبل الراحة لهم بين أهلهم وأشقائهم في المملكة حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم سالمين ومعززين إلى بلدانهم.

كما وجه خادم الحرمين، كافة الجهات المختصة، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذ هذا التوجيه وضمان تطبيقه على أرض الواقع بما يحقق راحة الضيوف واستقرارهم.

كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت الوكالة أن بزشكيان "بصحة جيدة"، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة،