رياض قهوجي يحلل لمصراوي توابع ضرب إيران: الصراع سينتقل لهذا المكان

أكد الدكتور رياض قهوجي، المحلل العسكري والاستراتيجي، أن التطورات الميدانية المتسارعة في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تحمل دلالات عميقة على مستوى موازين القوى في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما يجري قد يشكل محطة مفصلية في مسار النظام الإيراني ومستقبل الإقليم ككل.

وأضاف "قهوجي" في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الولايات المتحدة لم تعد في موقع المتفرج، وأن الهدف المعلن يتجه نحو إسقاط النظام، موضحًا أن المؤشرات المتكشفة تدريجيًا تفيد بوقوع خسائر كبيرة على المستوى القيادي داخل إيران، وإذا تأكد حجم هذه الخسائر فإن النظام يكون قد فقد صفًا أول من قياداته، وهو ما ينعكس على آلية اتخاذ القرار وإدارة العمليات العسكرية من الداخل.

هل فقد النظام الإيراني مركز قراره؟

أوضح " رياض قهوجي" أن المشهد الميداني يوحي بأن العمليات العسكرية داخل إيران لم تعد تتحرك بذات المركزية المعهودة، وأن غياب مركز قرار واضح قد يعني أن التحركات الحالية تستند إلى سيناريوهات معدّة سلفًا تحسبًا لظروف طارئة، لا إلى إدارة مباشرة ومتواصلة من قيادة مستقرة.

وأشار إلى أن استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية قد يؤدي إلى مزيد من تقليص القدرات الإيرانية، لا سيما إذا طالت رموز النظام ومراكزه الحساسة، ما سينعكس بصورة كبيرة على تماسك البنية الحاكمة ومصادر قوتها.

ما خطة الولايات المتحدة لليوم التالي؟

وتساءل المحلل العسكري عن ملامح الخطة الأمريكية لمرحلة ما بعد إضعاف أو سقوط النظام، مستحضرًا سيناريوهات دول أخرى شهدت أزمات مشابهة، ومؤكدًا أنه لا شك لديه ولدى عدد من المراقبين العسكريين أن طبيعة النظام القائم في إيران تجعل مسألة الانتقال معقدة.

وأوضح أن الأسئلة المطروحة تتعلق بما إذا كان الانتقال سيتم من داخل النظام نفسه، أو عبر تركيبة جديدة، أو أن البلاد قد تدخل في سيناريو فوضى، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية توحي بأن النظام الإيراني في طريقه إلى السقوط وفق المعطيات المتوافرة، وإن كانت صورة البديل لم تتضح بعد.

هل تدخل إسرائيل في مواجهة تحالفات إقليمية جديدة؟

ورفض "قهوجي" الجزم بتحليلات تتحدث عن انتقال إسرائيل من مواجهة قوى مثل: مصر وسوريا في منتصف القرن الماضي، ثم الفواعل غير الدولتية كحماس وحزب الله، إلى مواجهة تحالفات إقليمية جديدة بعد انتهاء النظام الإيراني، معتبرًا أن الحديث عن تحالفات مستقبلية مثل التحالف المصري السعودي التركي سابق لأوانه.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يطرح أفكارًا حول تشكيل تحالفات في مواجهة ما يسميه التهديدات السنية أو الشيعية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن هذه الرؤى قابلة للتحقق، فلكل دولة حساباتها ومصالحها وعلاقاتها الدولية، وليس كل ما يطرحه نتنياهو يتحول إلى واقع، قائلًا" ما كل ما يتمناه نتنياهو يدركه".

هل تنتقل ساحة الصراع إلى آسيا؟

ويرى الدكتور رياض قهوجي، أن سقوط النظام الإيراني، إن حدث، سيمثل ضربة كبيرة تعيد رسم أولويات الاهتمام الدولي، مرجحًا انتقال بؤر التوتر والاهتمام نحو آسيا، ضمن رؤية أوسع ترتبط بالإدارة الأمريكية الحالية.

وأوضح أن إسرائيل جزء من هذه الرؤية، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تميل إلى معالجة الأزمات عبر مقاربات سياسية واقتصادية وتجارية، تتداخل مع تصورات جيوسياسية يروج لها نتنياهو ومحيطه، إلا أن توازنات القوى الدولية لن تجعل أي مشروع أحادي سهل التنفيذ.

ماذا عن انعكاسات ذلك على سوريا والخليج؟

وفي ما يتعلق بسوريا، أشار "قهوجي" إلى أن الأنظمة تُبنى على معادلات تفاهمات إقليمية ودولية، وأن قدرة أي نظام على الصمود أو السقوط ترتبط بتغير هذه المعادلات، موضحًا أن التحولات الإقليمية قد تعيد تشكيل المشهد السوري تبعًا لموازين القوى الجديدة.

أما على مستوى الخليج، فلفت إلى الارتباط الجغرافي الحساس، خصوصًا مع مضيق هرمز، محذرًا من أن أي استهداف إيراني لمنشآت نفطية في المنطقة قد يندرج ضمن ما يُعرف بسياسة “هدم المعبد”، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية.

هل تغيّر إسرائيل شكل الشرق الأوسط؟

واختتم المحلل السياسي، بالتأكيد على أن الحديث عن أن إسرائيل وحدها تغيّر شكل الشرق الأوسط ليس دقيقًا، موضحًا أن الولايات المتحدة هي القوة العالمية التي ترسم ملامح النظام الدولي، وتسعى إلى تكريس نظام أحادي القطب يحافظ على مصالحها، أما إسرائيل فهي أداة لتنفيذ هذا المخطط.

وأشار إلى أن واشنطن تعمل على احتواء التمدد الصيني وصعود بكين عبر تحركات في مناطق مختلفة، من بينها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، وربما لاحقًا في آسيا الوسطى وأفريقيا، مؤكدًا أن ما يجري في المنطقة جزء من استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب موازين القوى عالميًا، وليس مجرد صراع إقليمي محدود.

