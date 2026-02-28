تحرك سريع ضد مواطن حول وحدته السكنية إلى محلات في بورسعيد

قامت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، بزيارة الطفل المصاب في واقعة باسوس بمحافظة القليوبية، والذي تعرض لطلق ناري في قدمه، وتم نقله إلى معهد ناصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

واطمأنت رئيس اللجنة خلال الزيارة على الحالة الصحية للطفل، حيث استمعت إلى شرح مفصل من الفريق الطبي حول تطورات حالته وخطة العلاج المقررة، مؤكدة حرصها على المتابعة المستمرة حتى تماثله للشفاء التام. كما شددت على أهمية توفير جميع سبل الدعم الطبي والنفسي للطفل وأسرته في ظل هذه الظروف.

وشارك في الزيارة الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتور أحمد بحلس عضو مجلس نقابة الأطباء واستشاري جراحة التجميل والطبيب المعالج للطفل، حيث أكدوا أن الحالة مستقرة وتخضع لمتابعة دقيقة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لضمان تعافيه في أقرب وقت ممكن.

وخلال الزيارة، حرصت الدكتورة راندا مصطفى على لقاء والدة الطفل، حيث استمعت إليها باهتمام واطمأنت منها على تفاصيل الواقعة والظروف التي مرت بها الأسرة منذ إصابة نجلها. وأكدت تضامنها الكامل مع الأسرة، مشددة على أن الدولة ومؤسساتها لن تدخر جهدًا في تقديم الرعاية اللازمة للطفل حتى يتماثل للشفاء، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة خلال الفترة المقبلة.