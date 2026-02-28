إعلان

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بمدينة قليوب -صور

كتب : أسامة علاء الدين

10:48 م 28/02/2026
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بكافة المراكز والمدن.

جاءت الحملة بمشاركة اللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب، والعميد عمرو سلامة مأمور مركز قليوب، إلى جانب قيادات الإشغالات والنظافة بالمجلس، حيث استهدفت ميدان العاشر وعددًا من الشوارع الحيوية، مع التوسع في نطاق الوحدة المحلية ببلقس.

وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات وإزالة المخلفات والتراكمات التي تعوق حركة المواطنين، ما أسهم في إعادة الانضباط وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الباعة الجائلين غير الملتزمين.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد البترولية المهربة التي تُباع في السوق السوداء، بلغت 11 جركنًا سعة 20 لترًا و6 زجاجات سعة لتر واحد، إضافة إلى مصادرة أسطوانتي بوتاجاز، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ووجهت الحملة إنذارات حاسمة لأصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الأرصفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على استمرار تطبيق القانون بكل حزم، واستمرار الحملات بشكل يومي ومكثف لضمان استدامة الانضباط العام وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي مدينة قليوب.

