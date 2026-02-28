إعلان

محافظ السويس يتفقد جاهزية معدات الطوارئ والتدخل السريع -صور

كتب : حسام الدين أحمد

06:49 م 28/02/2026
تفقد اللواء هاني رشاد محافظ السويس إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بها وجاهزية الإدارة واستعدادها للتعامل مع أي طوارئ أو أزمات، باستخدام المعدات والوسائل اللازمة لمواجهة الطوارئ.

وخلال تفقد المعدات والمركبات وجه اللواء هاني رشاد بضرورة المتابعة المستمرة للحملة الميكانيكية على مستوى الأحياء من خلال الشئون الفنية، وضرورة حصر كامل للمعدات العاملة والمعدات التي تحتاج للصيانة والإصلاح، وذلك لمواقع العمل بمحافظة السويس.

كما تفقد المحافظ محطة وقود لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المنتجات البترولية وانتظام تموين السيارات بالمواد البترولية بالأسعار المحددة من قبل لجنة التسعير.

أشار اللواء رشاد إلى ضرورة تولى إدارة الحماية المدنية بالتفتيش على محطات الوقود والتأكد من تطبيق السلامة المهنية والأمن الصناعي، وضرورة إتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية ومراجعة طفايات الحريق ونظام مواجهة الحرائق أولا بأول.

وشدد المحافظ على المحاسب أحمد على مدير التموين بضرورة التفتيش والمتابعة المستمرة لجميع محطات الوقود والتأكد من ضبط عيار التموين، بما يضمن حصول كل سائق مركبة على حقه في المواد البترولية التي يدفع ثمنها.

رافق المحافظ أشرف سليمان مدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة، نائبه الدكتور محمد عبدالله وأحمد وزيري السكرتير العام واللواء عارف البركاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء حسام الدين مصطفى مستشار المحافظ للشئون الفنية.

