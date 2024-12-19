مصرع 6 أشخاص في حريق محل بشبرا الخيمة -صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في حريق اندلع بمحل داخل منزل بشارع ورشة النجارة بشبرا الخيمة، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ونقل الجثث لمستشفى ناصر العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا باندلاع حريق في منزل بشارع ورشة النجارة، داخل محل شمع بالدور الأرضي وغرفة بالدور الثاني.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، ونتج عن الحريق وفاة 6 أشخاص، جرى نقلهم مستشفى ناصر العام وتم إخماد الحريق.