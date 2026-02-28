إعلان

تنفيذ 51 قرار إزالة بناء مخالف في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:15 م 28/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الموجة 28 تزيل تعديات في الإسكندرية (2)
  • عرض 9 صورة
    إزالة هناجر بحي شرق الإسكندرية (3)
  • عرض 9 صورة
    إزالة هناجر بحي شرق الإسكندرية (2)
  • عرض 9 صورة
    الموجة 28 تزيل تعديات في الإسكندرية (3)
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (3)
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (2)
  • عرض 9 صورة
    إزالة بناء مخالف في الإسكندرية (1)
  • عرض 9 صورة
    إزالة هناجر بحي شرق الإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت أحياء الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة، فيما من المقرر أن تستمر المرحلة الثالثة حتى 27 مارس المقبل.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استهدفت الحملات 5 أحياء هي "شرق، المنتزه أول، وسط، غرب"، فضلًا عن مركز ومدينة برج العرب القديم.

وأسفرت الحملات عن إزالة 51 حالة بناء مخالف وتعديات ومتغيرات مكانية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وشملت الإزالات هناجر ومباني وأسوار ومظلات وأساسات وبوابات حديدية في قرى الموظفين والعمال وخورشيد وأبيس وجمعيات السعادة والتحرير والتعمير والبكاتوشي.

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية الموجة 28 إزالة تعديات الأراضي الزراعية بناء مخالف متغيرات مكانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة المتهمين بترويع طفلي أحمد عز وزينة
إمام عاشور أفضل من زيزو".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
دراما و تليفزيون

إمام عاشور أفضل من زيزو".. لاعب الأهلي مروان عطية يرد على أسئلة رامز جلال
جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة
شئون عربية و دولية

جيش الاحتلال يستهدف 500 موقع إيراني بـ200 مقاتلة
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف
أخبار مصر

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف
إسرائيل تشن ضربات جديدة على إيران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تشن ضربات جديدة على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران ترد