أنهت أحياء الإسكندرية، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي أملاك الدولة، فيما من المقرر أن تستمر المرحلة الثالثة حتى 27 مارس المقبل.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استهدفت الحملات 5 أحياء هي "شرق، المنتزه أول، وسط، غرب"، فضلًا عن مركز ومدينة برج العرب القديم.

وأسفرت الحملات عن إزالة 51 حالة بناء مخالف وتعديات ومتغيرات مكانية على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وشملت الإزالات هناجر ومباني وأسوار ومظلات وأساسات وبوابات حديدية في قرى الموظفين والعمال وخورشيد وأبيس وجمعيات السعادة والتحرير والتعمير والبكاتوشي.

كان المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وجه أجهزة المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، والبدء فورًا في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بالمرور على الأراضي التي جرى تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضوابط واشتراطات البناء، وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.