الدوري المصري

الإسماعيلي

1 0
21:30

الجونة

الدوري المصري

الأهلي

0 1
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

0 0
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 1
19:30

مانشستر سيتي

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مصر

- -
23:00

أنجولا

جميع المباريات

"لون دمك".. رسالة خاصة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق خلال مباراة زد

كتب : يوسف محمد

09:52 م 28/02/2026
حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم الفريق في مباراة زد التي تجمع بينهما حاليا بالدوري المصري، على توجيه رسالة قوية للاعبي الفريق.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره زد، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

رسالة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "الفانلة دي لون دمك لازم تحافظ عليها".

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة بالمسابقة.

الأهلي وزد الدوري المصري النادي الأهلي

