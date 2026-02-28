"قبل مباراة بيراميدز".. ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم الفريق في مباراة زد التي تجمع بينهما حاليا بالدوري المصري، على توجيه رسالة قوية للاعبي الفريق.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره زد، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ20 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

رسالة من جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "الفانلة دي لون دمك لازم تحافظ عليها".

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يحتل حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 36 نقطة جمعهم من 17 مباراة بالمسابقة.

