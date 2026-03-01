أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اعتراض مسيرة تسببت شظـاياها في وقوع حريق محدود بالواجهة الخارجية من فندق برج العرب.

وأضاف المكتب، أنه تم اعتراض مسيّرة تسببت شظاياها في وقوع حريق محدود بالواجهة الخارجية من فندق برج العرب وفرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت أن بزشكيان بصحة جيدة، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة.