إعلان

طائرة إيرانية تُصيب فندق برج العرب في دبي.. وتحرك عاجل من الدفاع المدني


كتب- محمد أبو بكر:

02:10 ص 01/03/2026

انفجار في دبي- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اعتراض مسيرة تسببت شظـاياها في وقوع حريق محدود بالواجهة الخارجية من فندق برج العرب.

وأضاف المكتب، أنه تم اعتراض مسيّرة تسببت شظاياها في وقوع حريق محدود بالواجهة الخارجية من فندق برج العرب وفرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحادث دون وقوع أي إصابات

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلًا عن مصدر مقرّب من الرئاسة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قيد الحياة.

وأضافت أن بزشكيان بصحة جيدة، وذلك في منشور مقتضب عبر تطبيق تليجرام.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة ضربات إسرائيلية وأمريكية مشتركة استهدفت مواقع استراتيجية وأمنية داخل إيران، في إطار حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استباق التهديدات المحتملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار في دبي دبي قصف مطار دبي توابع ضرب إيران مقتل المرشد الإيراني هجمات إيران على الخليج الضربات الأمريكية الإيرانية قصف مدرسة إيرانية مدرسة البنات الإيرانية الهجمات على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
مصراوى TV

مشاهد وتفاصيل الهجوم على مطار الكويت الدولي بطائرة مسيرة وإصابات في صفوف
زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب
شئون عربية و دولية

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب
"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
رياضة محلية

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
دراما و تليفزيون

"ملك الدراما المصرية".. تعليقات الجمهور على مسلسل إفراج لـ عمرو سعد
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)